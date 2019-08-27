2019-08-27T15:54:08+03:00
Происшествия

«Исполнил мечту и погиб»: в Башкирии скорбят по молодому парню

Алексей Чуманов разбился в ДТП на мотоцикле
Эльвина АПАРИНА
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Вчера вечером, 26 августа, на пересечении улицы 70 лет Октября и проспекта Ленина в Туймазах случилась серьезная авария, в которой погиб 28-летний мужчина.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 44-летний местный житель за рулем «Lifan Solano» при повороте налево не уступил мотоциклу «Chituma», который ехал прямо. Транспортные средства столкнулись, байк вместе с пилотом отлетели на несколько метров от сильного удара. Поначалу мотоциклист был жив, с серьезными травмами его увезли в больницу, но повреждения оказались сильнее, и он скончался в приемном покое, не приходя в сознание.

Погибшим оказался 28-летний Алексей Чуманов, житель села Первомайское. Молодой человек с детства горел мотоциклами и совсем недавно исполнил свою мечту – приобрел двухколесный транспорт. К сожалению, счастье оказалось недолгим.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

- Он исполнил мечту и погиб, - скорбят по Алексею друзья.

- Дорогой наш, как же так ты рано ушел, - плачет сестра парня.

Женой и детьми Алексей обзавестись еще не успел. Друзья вспоминают его только добрыми словами – искренний, веселый, отзывчивый.

Его похоронят завтра, 28 августа, в родном селе.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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