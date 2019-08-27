2019-08-27T12:48:20+03:00
Происшествия

Пьяный молодой мотоциклист из Башкирии сбил четырех пешеходов

В больнице оказались три человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Сегодня ночью в селе Тарказы Ермекеевского района 18-летний пьяный мотоциклист сбил четырех человек. Госпитализированы трое.

Как сообщает республиканская госавтоинспекция, инцидент произошел на улице Гагарина. Подвыпивший парень решил прокатиться с ветерком, но в итоге наткнулся на пешеходов. Как итог – пострадали три человека: двое 19-летний молодых людей и 18-летняя девушка с различными травмами были доставлены в больницу. Самому водителю и еще одному пешеходу удалось избежать серьезных повреждений.

Помимо того, что парень управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии, само транспортное средство не было зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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