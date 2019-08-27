Студент из Уфы устроил стрельбу напротив главка МВД Башкирии

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-27T15:46:41+03:00

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23-летний житель Уфы устроил стрельбу у бара в центре города.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что происшествие случилось поздней ночью 25 августа. Известно, что молодой человек решил применить травматический пистолет после того, как между ним и еще одним гражданином произошел конфликт. Парень не нашел идеи лучше как трижды выстрелить из своего зарегистрированного пистолета в 50 метрах от здания главка МВД Башкирии. После этого он поспешил скрыться на своей иномарке. Разумеется, вскоре дебошира задержали и доставили в полицию. За свои действия парень рискует понести административное наказание.

По данным МВД республики, один выстрел парень произвел в воздух и еще два в асфальт. К счастью, никто не участников конфликта или прохожих не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU