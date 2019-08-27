В уфимской многоэтажке загорелись две квартиры

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-27T12:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, в 13:00, в столице Башкирии вспыхнул многоэтажный дом на улице Интернациональной, 21. Пожар, предположительно, случился в двух квартирах – на восьмом и девятом этажах. К месту происшествия незамедлительно была направлена пожарная служба.

Открытое горение сотрудникам аварийного ведомства удалось подавить спустя 45 минут. Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте работало 30 человек личного состава и 12 единиц техники, включая газодымозащитная служба. Информация по пострадавшим пока не поступала. Пожарные эвакуировали 36 человек, в числе которых было семь детей.

ИСТОЧНИК KP.RU