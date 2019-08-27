2019-08-27T12:07:26+03:00
Общество

В Уфе наградят бортпроводницу самолета, который приземлился в кукурузном поле

Инициатором выступил спикер Курултая
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.comфото: instagram.com
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Бортпроводницу из Башкирии Алию Слякаеву хотят представить к награде. Девушка находилась в известном на всю Россию самолете «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев сообщил, что направил в авиакомпанию письмо с приглашением Алии на церемонию чествования.

– Профессионализм экипажа позволил сделать практически невозможное – посадить в поле многотонный самолет с отказавшими двигателями и полными баками топлива и успешно эвакуировать более 200 пассажиров, – написал спикер Курултая на своей странице в соцсети.

Награждение, по словам парламентария, запланировано на сентябрь. Героиню будут чествовать на фестивале «За честь республики».

Напомним, история прогремела на всю страну 15 августа. В двигатель самолета Airbus A321 попала стая птиц. В результате пилоты проявили настоящее мастерство и смогли посадить авиалайнер в кукурузном поле. На борту находилось 226 пассажиров – к счастью, все выжили. За медпомощью обратились 72 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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