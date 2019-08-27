Памятник архитектуры в Уфе будет сдан в аренду под клинику

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-27T11:14:19+03:00

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Дом Степановых-Зориных, который располагается на улице Чернышевского, на 25 лет арендует образованная в этом году компания «Альфа». Фирма стала победителем аукциона, организованного мэрией города, предложив за годовую аренду 2,04 млн рублей (при начальной стоимости 816 тысяч). Об этом сообщает издание «Ъ-Уфа»

Из кирпичного двухэтажного здания, являющегося объектом культуры, планируется сделать многофункциональный медицинский центр. Арендатор по условиям договора в течение трех дней должен будет отреставрировать особняк 1905-1910 года постройки, после чего компания получит право льготной аренды – по рублю за квадратный метр в месяц.

По оценкам экспертов, реставрация обойдется «Альфе» около 13-21 млн рублей. Фирма планирует отбить эти деньги в течение семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU