2019-08-27T10:09:38+03:00
Происшествия

В Уфе засыпают яму, в которую начала проваливаться легковушка

Об этом рассказали в городском Управлении гражданской защиты
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Сегодня утром жильцы одного из домов по улице Бессонова обнаружили яму, в которую начала проваливаться припаркованная машина. По предварительной информации, неподалеку прорвало трубу. Обеспокоенные горожане звонили в ЖЭУ, но там никто не брал трубку.

Тем временем ситуацию прокомментировали в Управлении гражданской защиты. По их данным, сообщение о просадке грунта поступило в 8 часов утра, а в 8:30 прибывшими на место службами автомобиль уже был эвакуирован.

– В настоящее время работники аварийной службы МУП «Уфаводоканал» проводят земляные работы, – сообщили в экстренном ведомстве.

Причины образования углубления в УГЗ не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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