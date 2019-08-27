Автопробег «Комсомолки»: Салават Юлаев не прятался в пещере Салавата

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-27T09:31:55+03:00

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В рамках автопробега в честь векового юбилея Башкирии «Комсомольская правда – Уфа» вместе с друзьями и партнерами посетила памятник природы, известный под названием пещера Салавата Юлаева. Расположена она в нескольких километрах от деревни Макарово Ишимбайского района республики.

Вопреки сложившемуся мнению, национальный герой башкирского народа в реальности вовсе не прятался в этой пещере во время восстания. Это место получило свое название в 1941 году, после выхода на экраны фильма «Салават Юлаев». Снятый по одноименной книге Степана Злобина, этот киношедевр заслуженно стал классикой советского кинематографа. Часть съемок проходила как раз около Макарово. С тех пор местные жители стали называть грот в скале Калим-ускан пещерой Салавата Юлаева. В 1985 году этот объект стал памятником природы.

Подробнее о том, как добраться до этого удивительного места читайте в нашем отчете об автопробеге в честь 100-летия Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU