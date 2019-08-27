2019-08-27T09:31:55+03:00
Общество

Автопробег «Комсомолки»: Салават Юлаев не прятался в пещере Салавата

Рассказываем неизвестный факт о известном памятнике природы
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пещера Салавата Юлаева расположена в гроте скалы Калим-усканПещера Салавата Юлаева расположена в гроте скалы Калим-ускан
Изменить размер текста:

В рамках автопробега в честь векового юбилея Башкирии «Комсомольская правда – Уфа» вместе с друзьями и партнерами посетила памятник природы, известный под названием пещера Салавата Юлаева. Расположена она в нескольких километрах от деревни Макарово Ишимбайского района республики.

Вопреки сложившемуся мнению, национальный герой башкирского народа в реальности вовсе не прятался в этой пещере во время восстания. Это место получило свое название в 1941 году, после выхода на экраны фильма «Салават Юлаев». Снятый по одноименной книге Степана Злобина, этот киношедевр заслуженно стал классикой советского кинематографа. Часть съемок проходила как раз около Макарово. С тех пор местные жители стали называть грот в скале Калим-ускан пещерой Салавата Юлаева. В 1985 году этот объект стал памятником природы.

Подробнее о том, как добраться до этого удивительного места читайте в нашем отчете об автопробеге в честь 100-летия Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На въезде в Уфу восстановили конструкцию из букв, составляющую название города
В Уфе засыпают яму, в которую начала проваливаться легковушка
РЕСТОПАРК – ивент, который меняет рестораны!
В Башкирии за неуважение к полицейским заблокировали 15 сайтов
Хабиров объявил об отставке министра и назначении нового главы района в Башкирии
Инвестировать со стратегией: в «БКС Брокер» рассказали, с чего начать
В Уфе машина вновь проваливается под землю
После ДТП в Уфе в салоне легковушки зажало водителя
Медведица с потомством попала в объектив фотоловушки нацпарка «Башкирия»
Житель Башкирии устроил смертельную аварию, погиб молодой парень
«Выжила 4 суток в лесу в платье»: пропавшую в Башкирии женщину нашли
Стало известно, где в Башкирии больше всего безработных
Неизвестные в масках напали на бизнесмена из Уфы – они ослепили мужчину и трижды выстрелили в него из пистолета
Прокуратура проверит уфимский парк, где ребенка ударило током
В здании Курултая Башкирии за 11 млн рублей заменят окна
«Это мог быть ее бывший»: стало известно, кто мог выкопать тело молодой девушки из могилы в Башкирии
В Башкирии многодетная мать с ребенком-инвалидом осталась в доме без электичества
Власти Башкирии увеличат субсидии на авиарейсы Utair
Последний башкирский банк подал на банкротство дочерней компании
Магазин натуральной косметики OrganicStore предлагает широкий выбор косметических средств, созданных на основе природных компонентов
Из машины пенсионера в Башкирии украли шесть тысяч евро
Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с Владимиром Путиным
В Уфе два предприятия загрязняли реку Белую