Хабиров объявил об отставке министра и назначении нового главы района в Башкирии

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-27T09:24:37+03:00

Руководитель региона сообщил о кадровых перестановках на оперативном совещании

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Сегодня, 27 августа, состоялось очередное оперативное совещание в правительстве Башкирии, где врио главы республики Радий Хабиров сообщил о кадровых изменениях.

Руководитель республики официально объявил о том, что по собственному желанию ушел Алексей Карпухин, руководивший министерством промышленности и инновационной политики. Хабиров попросил обеспечить функционирование правительственного учреждения, «чтобы там безвластия не было». Напомним об отставке Карпухина стало известно еще на прошлой неделе.

Еще одна объявленная кадровая перестановка коснулась руководства Благовещенского района, главой которого назначили Олега Голова. Ранее эту должность занимал Фарит Фазылов.

ИСТОЧНИК KP.RU