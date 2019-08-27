2019-08-27T09:24:37+03:00
Общество

Хабиров объявил об отставке министра и назначении нового главы района в Башкирии

Руководитель региона сообщил о кадровых перестановках на оперативном совещании
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: скриншот с трансляции оперативного совещанияфото: скриншот с трансляции оперативного совещания
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 августа, состоялось очередное оперативное совещание в правительстве Башкирии, где врио главы республики Радий Хабиров сообщил о кадровых изменениях.

Руководитель республики официально объявил о том, что по собственному желанию ушел Алексей Карпухин, руководивший министерством промышленности и инновационной политики. Хабиров попросил обеспечить функционирование правительственного учреждения, «чтобы там безвластия не было». Напомним об отставке Карпухина стало известно еще на прошлой неделе.

Еще одна объявленная кадровая перестановка коснулась руководства Благовещенского района, главой которого назначили Олега Голова. Ранее эту должность занимал Фарит Фазылов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На въезде в Уфу восстановили конструкцию из букв, составляющую название города
В Уфе засыпают яму, в которую начала проваливаться легковушка
РЕСТОПАРК – ивент, который меняет рестораны!
В Башкирии за неуважение к полицейским заблокировали 15 сайтов
Автопробег «Комсомолки»: Салават Юлаев не прятался в пещере Салавата
Инвестировать со стратегией: в «БКС Брокер» рассказали, с чего начать
В Уфе машина вновь проваливается под землю
После ДТП в Уфе в салоне легковушки зажало водителя
Медведица с потомством попала в объектив фотоловушки нацпарка «Башкирия»
Житель Башкирии устроил смертельную аварию, погиб молодой парень
«Выжила 4 суток в лесу в платье»: пропавшую в Башкирии женщину нашли
Стало известно, где в Башкирии больше всего безработных
Неизвестные в масках напали на бизнесмена из Уфы – они ослепили мужчину и трижды выстрелили в него из пистолета
Прокуратура проверит уфимский парк, где ребенка ударило током
В здании Курултая Башкирии за 11 млн рублей заменят окна
«Это мог быть ее бывший»: стало известно, кто мог выкопать тело молодой девушки из могилы в Башкирии
В Башкирии многодетная мать с ребенком-инвалидом осталась в доме без электичества
Власти Башкирии увеличат субсидии на авиарейсы Utair
Последний башкирский банк подал на банкротство дочерней компании
Магазин натуральной косметики OrganicStore предлагает широкий выбор косметических средств, созданных на основе природных компонентов
Из машины пенсионера в Башкирии украли шесть тысяч евро
Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с Владимиром Путиным
В Уфе два предприятия загрязняли реку Белую