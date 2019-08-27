В Уфе машина вновь проваливается под землю

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-27T08:29:57+03:00

На одной из улиц прорвало трубу

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Напротив дома по улице Бессонова в Уфе прорвало трубу – теперь одна из припаркованных машин может уйти под землю. Фотографии с места происшествия опубликовали местные жители в популярном сообщества ВКонтакте.

Похоже, участок асфальта из-за утечки постепенно размывается, и колесо оставленной во дворе «Тойоты» больше чем наполовину ушло под воду. По словам автора поста, никакие спецслужбы не приехали. В местном ЖЭУ трубку не берут.

– А что сами бездействуете? Ждёте, когда машина под землю уйдёт? Сидят на подоконнике, спецслужбы ждут, ждуны, – пошутил подписчик сообщества.

В свою очередь житель Сипайлово в комментариях пожаловался, что уже неделю ждет, пока приедут специалисты и починят прорванную трубу.

Напомним, недавно на улице Интернациональной, где в 2016 году под землю ушла ставшая уже культовой «Лада Калина», вновь образовалась яма. Тогда её оперативно засыпали.

ИСТОЧНИК KP.RU