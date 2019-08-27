После ДТП в Уфе в салоне легковушки зажало водителя

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-27T08:31:00+03:00

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Минувшей ночью в уфимской Черниковке произошло жесткое ДТП. На пересечении улиц Калинина и Маяковского столкнулись две легковушки: вазовская «семерка» и «Лада Гранта». Сообщение об аварии поступило на пульт диспетчера Управления гражданской защиты. Как рассказал заявитель, помощь спасателей потребовалась одному из водителей.

На место происшествия прибыли сотрудники аварийного ведомства и медики. Спасатели деблокировали зажатого в «семерке» автомобилиста и передали его бригаде «скорой». Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

фото: УГЗ по Уфе

ИСТОЧНИК KP.RU