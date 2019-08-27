Медведица с потомством попала в объектив фотоловушки нацпарка «Башкирия»
Косолапые пришли на водопой
фото: скриншот видео
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Фотоловушка в национальном парке «Башкирия» засняла целое семейство диких зверей – медведицу и её потомство. Животные пришли на водопой. Видеозапись опубликовала пресс-служба заповедника вчера, 26 августа.
На кадрах мама с тремя малышами плещется в воде. Одна кроха отстала и принимает скорее грязевую ванну. Тем временем у медведицы, похоже, появился любимчик. Все время она проводит рядом с одним медвежонком, который с детским любопытством обнюхивает дерево.
Напомним, в конце прошлого месяца в объектив фотоловушки попал медведь, танцующий тверк.
Медведица с потомством в нацпарке "Башкирия" 26.08.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU