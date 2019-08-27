Житель Башкирии устроил смертельную аварию, погиб молодой парень

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-27T07:09:45+03:00

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В Башкирии водитель «Lifan Solano» попал в ДТП, в котором погиб 28-летний мотоциклист.

По данным ГИБДД республики, авария произошла вечером 26 августа в Туймазах на пересечении проспекта Ленина и улицы 70-летия Октября. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту при повороте налево. К сожалению, 28-летний водитель двухколесного транспорта погиб после госпитализации.

Всего за минувшие сутки в республики зарегистрировали 13 ДТП, в которых пострадали 12 человек и еще двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU