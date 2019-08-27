Житель Башкирии устроил смертельную аварию, погиб молодой парень
ДТП случилось в Туймазах
В Башкирии водитель китайской иномарки устроил смертельную аварию
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В Башкирии водитель «Lifan Solano» попал в ДТП, в котором погиб 28-летний мотоциклист.
По данным ГИБДД республики, авария произошла вечером 26 августа в Туймазах на пересечении проспекта Ленина и улицы 70-летия Октября. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту при повороте налево. К сожалению, 28-летний водитель двухколесного транспорта погиб после госпитализации.
Всего за минувшие сутки в республики зарегистрировали 13 ДТП, в которых пострадали 12 человек и еще двое погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU