2019-08-27T07:09:45+03:00
Происшествия

Житель Башкирии устроил смертельную аварию, погиб молодой парень

ДТП случилось в Туймазах
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии водитель китайской иномарки устроил смертельную авариюВ Башкирии водитель китайской иномарки устроил смертельную аварию
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В Башкирии водитель «Lifan Solano» попал в ДТП, в котором погиб 28-летний мотоциклист.

По данным ГИБДД республики, авария произошла вечером 26 августа в Туймазах на пересечении проспекта Ленина и улицы 70-летия Октября. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту при повороте налево. К сожалению, 28-летний водитель двухколесного транспорта погиб после госпитализации.

Всего за минувшие сутки в республики зарегистрировали 13 ДТП, в которых пострадали 12 человек и еще двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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