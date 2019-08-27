2019-08-27T06:20:15+03:00
Общество

Стало известно, где в Башкирии больше всего безработных

Лидером оказалась столица республики
Рустем АХУНОВ
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Уфа стала лидером по количеству безработных жителей республикиУфа стала лидером по количеству безработных жителей республики
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По данным министерства семьи и труда Башкирии, больше всего безработных зарегистрированы в Уфе.

Статистику в ведомстве подвели по состоянию на 1 августа. Так, в столице, несмотря на обилие предприятий и компаний, без работы остаются 5,4 тысячи человек. На втором месте – Стерлитамак с 1,2 тысячами безработных. Замыкает тройку лидеров Нефтекамск – 787 человек трудоспособного возраста остаются без работы и состоят на бирже. Далее следуют город Салават и Чишминский район республики.

Любопытно, что в пятерку самых безработных районов и городов Башкирии не входят населенные пункты башкирского Зауралья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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