«Это мог быть ее бывший»: появились подробности истории с выкопанной в Башкирии могилой
Тело 25-летней девушки, погибшей два года назад, вероятно, пытался выкопать на кладбище Мелеуза ее бывший парень. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", некто разрыл землю до самого гроба и проделал отверстие в его крышке ровно в том месте, где должна была находиться голова покойной. Есть версия, что мужчина раскопал могилу, чтобы убедиться, что в гробу покоится именно его бывшая возлюбленная.
Полиция Башкирии продолжает расследование этого инцидента. Возбуждено дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения.
Напомним, буквально неделю назад в регионе уже имело место осквернение захоронения. В Уфимском районе вандалы пытались вскрыть могилу 60-летнего мужчины, погребенного 10 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU