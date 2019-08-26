«Это мог быть ее бывший»: появились подробности истории с выкопанной в Башкирии могилой

СЕГОДНЯ 18:48 2019-08-26T18:48:56+03:00

Вероятно, прежний возлюбленный погибшей хотел убедиться, что в могиле покоится именно она

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Тело 25-летней девушки, погибшей два года назад, вероятно, пытался выкопать на кладбище Мелеуза ее бывший парень. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", некто разрыл землю до самого гроба и проделал отверстие в его крышке ровно в том месте, где должна была находиться голова покойной. Есть версия, что мужчина раскопал могилу, чтобы убедиться, что в гробу покоится именно его бывшая возлюбленная.

Полиция Башкирии продолжает расследование этого инцидента. Возбуждено дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения.

Напомним, буквально неделю назад в регионе уже имело место осквернение захоронения. В Уфимском районе вандалы пытались вскрыть могилу 60-летнего мужчины, погребенного 10 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU