В Башкирии многодетная мать с ребенком-инвалидом осталась в доме без электичества

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-26T18:34:20+03:00

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Жительница Башкирии Валентина М. оказалась в сложной жизненной ситуации. Женщина одна воспитывает четверых детей, один из которых - 13-летний Никита - имеет инвалидность из-за онкологии. Валентина получает на него пособие - 27 тысяч рублей, но этих денег хватает лишь на основные нужды. В то же время в доме течет крыша, которую нужно на что-то чинить. При этом муниципалитет в помощи, по словам женщины, отказал.

Теперь вот новая напасть. Семья задолжала за электричество 10 тысяч рублей. Как сообщает телеканал "Вся Уфа", в доме отключили свет до тех пор, пока Валентина не погасит долг.

Телевизионщики призывают всех неравнодушных уфимцев помочь многодетной маме расплатиться по счетам. Коробка для пожертвований размещена по адресу ул. Авроры, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU