Власти Башкирии увеличат субсидии на авиарейсы Utair

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-26T18:00:26+03:00

По мнению властей, это поможет уфимскому аэропорту развиваться как хабу

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Власти Башкирии хотят увеличить размер субсидий на полеты компании Utair из уфимского аэропорта. Речь идет о почти двукратном увеличении - с нынешних 100 млн рублей до 180 млн в 2020 году.

По словам председателя Госкомтранса республики Тимура Мухаметьянова, такая поддержка поможет уфимскому аэропорту развиваться как хабу, принимающему транзитных пассажиров из Сибири, центра и юга России.

- В настоящее время субсидируется восемь рейсов, но географию полетов предполагается расширить, - цитирует Мухаметьянова ТАСС.

Какие новые направления для полетов откроет уфимский аэропорт, станет известно в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU