Власти Башкирии увеличат субсидии на авиарейсы Utair
По мнению властей, это поможет уфимскому аэропорту развиваться как хабу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Башкирии хотят увеличить размер субсидий на полеты компании Utair из уфимского аэропорта. Речь идет о почти двукратном увеличении - с нынешних 100 млн рублей до 180 млн в 2020 году.
По словам председателя Госкомтранса республики Тимура Мухаметьянова, такая поддержка поможет уфимскому аэропорту развиваться как хабу, принимающему транзитных пассажиров из Сибири, центра и юга России.
- В настоящее время субсидируется восемь рейсов, но географию полетов предполагается расширить, - цитирует Мухаметьянова ТАСС.
Какие новые направления для полетов откроет уфимский аэропорт, станет известно в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU