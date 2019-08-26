В здании Курултая Башкирии за 11 млн рублей заменят окна

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-26T19:24:27+03:00

Выбор был из двух подрядчиков

Изменить размер текста: A A

Здание Курултая Башкирии решили обновить, в частности, заменить окна. Подрядчика, который возьмется за эту работу, выбирали на конкурсной основе. Как сообщает MKSet.ru, претендентов оказалось всего два.

Если изначально Хозяйственное управление Башкирии намеревалось заплатить за новые окна 14,8 млн рублей, то победитель конкурса согласился сделать всю работу за 11 млн рублей.

Здание по адресу Заки Валиди, 46 должно получить новые окна к декабрю этого года. Всего в Курултае обновят 268 оконных проемов

ИСТОЧНИК KP.RU