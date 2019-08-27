Неизвестные в масках напали на бизнесмена из Уфы – они ослепили мужчину и трижды выстрелили в него из пистолета

СЕГОДНЯ 06:10 2019-08-27T06:10:17+03:00

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В уфимском микрорайоне Инорс двое в масках напали на предпринимателя. Инцидент произошел вечером 23 августа.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 37-летний директор местной торгово-монтажной компании обратился в полицию через три часа после нападения. Он рассказал, что в подъезде его остановили двое неизвестных в медицинских масках. Они брызнули газовым баллончиком в глаза своей жертве. Затем один из них достал предмет, напоминающий пистолет, и трижды выстрелил в ослепленного уфимца.

Оружие, предположительно, было травматическим. Мужчина отделался гематомой левого плеча, ссадиной на лбу и скуле. Злоумышленники ничего не взяли у бизнесмена – во всяком случае, заявлено об этом не было. Определить круг подозреваемых и разобраться в деталях происшествия предстоит сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU