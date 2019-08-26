Прокуратура проверит уфимский парк, где ребенка ударило током

СЕГОДНЯ 20:01 2019-08-26T20:01:57+03:00

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Прокуратура Башкирии заинтересовалась несчастный случаем, который произошел в воскресенье, 25 августа, в уфимском парке им. Гафури. Трехлетний малыш гулял с мамой и заметил на земле провод. Ребенок кинулся к кабелю, но стоило ему взять электропровод в руки, как тот ударил его током. С ожогом мальчика доставили в больницу, где после оказания первой помощи отпустили.

Злосчастный провод обесточили подоспевшие спецслужбы. Кто и по какой причине оставил опасный кабель на газоне, будут выяснять прокуроры.

- В настоящее время прокуратурой Октябрьского район г. Уфы устанавливается организация и круг должностных лиц, ответственных за произошедший инцидент, - говорится в сообщении надзорного ведомства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU