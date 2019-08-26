Из машины пенсионера в Башкирии украли шесть тысяч евро

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-26T16:21:56+03:00

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В Стерлитамаке пенсионер лишился солидный суммы – деньги украли из его машины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 62-летний мужчина обратился в местный отдел полиции поздним вечером 23 августа.

Потерпевший рассказал полицейским, что деньги были украдены несколько часов назад. Кто-то вытащил шесть тысяч евро из его «KIA Sportage». Причем где именно произошла кража, пожилой мужчина сказать не смог. К тому же не было ясно, как вообще злоумышленник пробрался в автомобиль — никаких следов взлома он после себя не оставил. Пенсионер заметил пропажу только дома. По предварительной информации, купюры лежали в сумке.

Правоохранители забрали запись с видеорегистратора. Возможно, она сможет помочь в поимке вора. Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU