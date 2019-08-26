Последний башкирский банк подал на банкротство дочерней компании

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-26T17:15:16+03:00

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Единственный ныне существующий башкирский банк ООО «Промтрансбанк» подал иск о банкротстве дочерней компании «ПТБ-лизинг». Документы поступили в суд еще 15 августа. Как сообщает РБК-Уфа, заявитель оценил свои требования к должнику в 214,1 млн рублей.

Однако пока Арбитражный суд республики не вынес никакого заключения: в пакете документов истца не оказалось лицензии Банка России, подтверждающей статус кредитной организации, и устава предприятия. До 23 сентября заявителю нужно устранить эти нарушения.

Как отмечает РБК, ранее башкирских банков было как минимум три, но у «Роскомснаббанка» забрали лицензию, а «Социнвестбанк» поглотил «Дом РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU