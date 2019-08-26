Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-26T15:44:43+03:00

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Сегодня, 26 августа, прошла встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова и президента России Владимира Путина. Они обсуждали социально-экономическое положение в республике. Стенограмма беседы была опубликована на сайте президента России.

Руководитель региона вкратце рассказал о позитивной динамике в производстве, строительстве и сельском хозяйстве. По его словам, в сравнении с предыдущими годами республика заметно прибавила. Помимо этого он сообщил о росте зарплат, отметив, что за первое полугодие средняя заработная плата в региона составила 35 400 рублей.

Президент обратил внимание на детскую смертность в Башкирии – она выше, чем в целом по стране.

– Мы над этим работаем. Это не то, что какие-то показатели слабой медицины, – объяснил Хабиров. – Цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять.

В продолжение темы Путин сказал, что надо помогать женщина и мамам в сложных ситуациях. Руководитель страны также отметил, что в Башкирии «неплохая медицина».

Далее обсуждение коснулось темы инвестиций. Данный показатель сейчас в регионе составляет 113,6 – в прошлом году цифра была меньше – 92. Хабиров отметил, что главное для руководства Башкирии – привлечение инвестиций. Он рассказал о привлечении иностранных партнеров, приведя в качестве примера французскую компанию Savencia, которая строит в республике предприятие по производству сыров. Врио главы Башкирии сообщил, что на данный момент идет работа над особой экономической зоной.

Под конец встречи разговор зашел о спортивной борьбе. Радий Хабиров поделился приятной новостью: в 2021 году в Башкирии пройдет чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU