В Уфе два предприятия загрязняли реку Белую
Инспекторы Минэкологии Башкирии провели проверку соблюдения требования природоохранительного законодательства на двух предприятия: ООО «Уралгармет» и ООО «Компания Альфастрой». Оба производства были расположены в водоохранной зоне реки Белая.
Как сообщает госинспектор Уфимского территориального управления Минэкологии Ирина Беляева, предприятия не приняли меры по организации сбора, отвода и очистке ливневых и талых стоков. Кроме того, не были установлены водосборные лотки и система транспортировки воды в очистные сооружения. На территории «Уралгармета» без твердого покрытия размещались отходы металлолома, а также строительные и бытовые отходы со следами сжигания и разливами нефтепродуктов.
– При обследовании территории береговой полосы р. Белая в районе пристани также было выявлено несанкционированное размещение строительных и бытовых отходов, которые складировались автотранспортом ООО «Компания Альфастрой», – сообщил представитель ведомства.
Предприятия привлекли к административной ответственности. Сумма штрафов составила 90 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU