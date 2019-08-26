2019-08-26T15:27:51+03:00
Общество

В Уфе два предприятия загрязняли реку Белую

Виновных оштрафовали на 90 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Инспекторы Минэкологии Башкирии провели проверку соблюдения требования природоохранительного законодательства на двух предприятия: ООО «Уралгармет» и ООО «Компания Альфастрой». Оба производства были расположены в водоохранной зоне реки Белая.

Как сообщает госинспектор Уфимского территориального управления Минэкологии Ирина Беляева, предприятия не приняли меры по организации сбора, отвода и очистке ливневых и талых стоков. Кроме того, не были установлены водосборные лотки и система транспортировки воды в очистные сооружения. На территории «Уралгармета» без твердого покрытия размещались отходы металлолома, а также строительные и бытовые отходы со следами сжигания и разливами нефтепродуктов.

– При обследовании территории береговой полосы р. Белая в районе пристани также было выявлено несанкционированное размещение строительных и бытовых отходов, которые складировались автотранспортом ООО «Компания Альфастрой», – сообщил представитель ведомства.

Предприятия привлекли к административной ответственности. Сумма штрафов составила 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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