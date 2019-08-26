2019-08-26T14:14:20+03:00
Общество

В детской поликлинике в Башкирии из-за талонов началась давка

Десятки людей заполнили небольшой коридор
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Скоро наступает новый учебный год, и в детских поликлиниках Башкирии наблюдаются огромные очереди, которые нередко приводят к давкам. Так, сегодня днем, 26 августа, в медучреждении Кумертау посетители занимали очередь за талоном на ЭКГ и образовали гигантскую толпу в небольшом коридоре. Некоторым даже приходится выходить на лестничную площадку, чтобы было чем дышать, кто-то и вовсе решил отложить прохождение процедуры до лучших времен. Фотографии с места опубликовал один из пациентов в городском сообществе в социальной сети.

В комментариях к посту горожанка отметили, что еще утром детская поликлиника пустела, а талонов было предостаточно. Другой пользователь рассказал, что медсестра советовала приходить к восьми утра, в противном случае талонов якобы может не достаться.

– Позорище, 21 век, поликлиника не может нормально организовать запись через интернет или по телефону, – возмутился происходящим подписчик сообщества.

Многие упрекают родителей, которые заранее не позаботились о том, чтобы сводить своих детей в поликлинику, и дотянули до последнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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