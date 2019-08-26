2019-08-26T13:56:40+03:00
Происшествия

В Башкирии после ДТП на дороге разлилось топливо

Инцидент произошел в городе Нефтекамск
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Крупный пожар едва не вспыхнул в Нефтекамске. Как сообщает региональная МЧС, на улице Комсомольской после ДТП произошел разлив топлива.

На место происшествия сразу же были направлены силы федеральной противопожарной службы Башкирии: две единицы техники и пять человек личного состава, а также бригады полиции и службы города.

фото: МЧС по РБ

фото: МЧС по РБ

Сотрудники аварийного ведомства по приезде установили, что у грузовика МАН повредился топливный бак, в результате чего 150 литров горючего разлилось на площади в 600 квадратных метров. Пожарные залили топливо на асфальте пеной и предотвратили возможное возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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