В нескольких районах Башкирии назначены новые судьи
Соответствующий указ был подписан президентом России
Удостоверения новым судьям вручил Михаил ЗакомалдинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии в нескольких муниципалитетах были назначены новые судьи. На прошлой неделе, 21 августа, удостоверения, подписанные президентом России, получили судьи Туймазинского межрайонного суда Лилия Кабирова, Белебеевского городского суда Ирина Мухамедьярова и Благовещенского районного суда Миляуша Еркеева.
Удостоверения вручил главный федеральный инспектор Башкирии Михаил Закомалдин. Представитель президента поздравил судей и заявил, что они представляют гарант соблюдения конституционных прав граждан, обеспечивающий справедливое правосудие.
ИСТОЧНИК KP.RU