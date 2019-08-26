2019-08-26T13:43:03+03:00
Общество

В нескольких районах Башкирии назначены новые судьи

Соответствующий указ был подписан президентом России
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Удостоверения новым судьям вручил Михаил ЗакомалдинУдостоверения новым судьям вручил Михаил ЗакомалдинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии в нескольких муниципалитетах были назначены новые судьи. На прошлой неделе, 21 августа, удостоверения, подписанные президентом России, получили судьи Туймазинского межрайонного суда Лилия Кабирова, Белебеевского городского суда Ирина Мухамедьярова и Благовещенского районного суда Миляуша Еркеева.

Удостоверения вручил главный федеральный инспектор Башкирии Михаил Закомалдин. Представитель президента поздравил судей и заявил, что они представляют гарант соблюдения конституционных прав граждан, обеспечивающий справедливое правосудие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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