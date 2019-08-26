2019-08-26T12:35:33+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках

В отдельных районах температура понизится до нуля градусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В северных и горных районах будет холодноВ северных и горных районах будет холодноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Метеорологи прогнозируют заморозки в Башкирии с понижением температуры до нуля градусов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной МЧС.

По данным синоптиков, с 20:00 26 августа до 20:00 27 августа в Башкирии ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без осадков. Днем местами пройдет дождь, по северу-западу умеренный. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный. Днем возможны порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на 27 августа температура воздуха в целом по республики составит +5,+10 градусов, а вот в северных и горных районах она резко понизится до 0, +2 градусов со слабыми заморозками на почве. Днем столбик термометра будет колебаться между отметками в +13 и +18 градусов.

Особенно бдительными утром нужно быть водителям – на автодорогах возникнет туман, который ограничит видимость до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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