2019-08-26T13:30:16+03:00
Общество

Автопробег «КП-Уфа»: Как добраться до знаменитого водопада Кук-Караук

«Комсомолка» с друзьями и партнерами побывала на памятнике природы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В начале августа «Комсомольская правда – Уфа» совместно с партнерами и друзьями организовала памятный автопробег в честь 100-летия Башкирии. За три дня мы проехали более 900 километров и побывали в знаковых для истории и культуры нашей республики местах. Первой остановкой стал памятник природы - водопад Кук-Караук.

Чтобы добраться до него из Уфы, нужно проехать в общей сложности 180 километров. Сначала автоколонна вышла на дорогу до Стерлитамака, но на подъезде к южной столице республики мы свернули налево. Участники проехали мимо Ишеево и Петровского до Макарово.

Вскоре автоколонна прибыла в деревню Макарово, что в Ишимбайском районе республики. Проехав через все село, участники автопробега выехали на грунтовую дорогу. Эта часть пути прошла по старому Белорецкому тракту, который еще называют Екатерининский или Верхнеуральский. Оживленная каких-то сто лет назад магистраль сегодня переживает не лучшие времена.

Подробнее об этом удивительном месте читайте в нашем отчете об автопробеге в честь юбилея Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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