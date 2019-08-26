2019-08-26T12:03:00+03:00
Происшествия

Волки пугают жителей села в Башкирии: дикие звери уже разорвали трех дворовых собак

Сельчане просят помощи у охотоведов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Жители Абызово Караидельского района бьют тревогу – на их село нападают волки. Дикие звери за неделю буквально разорвали трех цепных собак прямо во дворах жилых домов. Жуткие фотографии и мольбы о помощи опубликовал в соцсети один из сельчан. На снимках видно, что от бедных животных практически ничего не осталось, по улицам разбросаны части тел.

– Уважаемые господа охотоведы, – обращается автор поста. – Вот не просьба уже, а крик отчаяния. Вы ждете человеческой жертвы? Сколько можно вам кричать уже?

По словам подписчиков сообщества, бесчинствует целая стая из четырех волков. В некоторых комментариях к публикации отмечается, что людям диких зверей бояться не стоит, мол, нападение на человека не характерно для волков. Однако многие сельчане не разделяют эту позицию. Они считают, что человеческая жертва – дело времени, и стая просто еще не нашла одинокую жертву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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