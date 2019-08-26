2019-08-26T11:35:09+03:00
Экономика

Доход бюджета Башкирии за текущий год составил 135,6 млрд рублей

Минфин республики опубликовал данные на 1 августа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Расходы бюджета республики составили 128,2 млрд рублейРасходы бюджета республики составили 128,2 млрд рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Министерство финансов Башкирии отчиталось о поступлениях в казну на 1 августа 2019 года. По данным ведомства, доходы консолидированного бюджета составили 135,6 млрд рублей, а расходы – 128,2 млрд.

112,78 млрд (62,7% от годового плана) рублей доходов были получены из налоговых и неналоговых поступлений. Основные источники доходов – налог на прибыль (33,6 млрд рублей), доходы физических лиц (30,7 млрд), акцизы (13,2 млрд), а также налоги на имущество (11,5 млрд) и на совокупный доход (6,4 млрд). Бюджет региона также получил 22,8 млрд безвозмездных поступлений.

В графе расходов значится сумма в 128 млрд рублей. Больше всего средств тратится на социальную сферу (100,3 млрд). На субсидии организациям было выделено 69,4 млрд, а на пособия, страховые взносы и доплаты к пенсиям – 26,4 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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