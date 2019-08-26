Стала известна судьба жительницы Башкирии, которая четыре дня назад ушла в лес

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-26T10:47:06+03:00

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Волонтеры объявили о прекращении поисков 79-летней Бахии Нигоматовой из деревни Тюйск Аскинского района. Бабушка ушла в лес за грибами вечером 22 августа и не вернулась домой. Пожилая женщина, как сообщали источники в правоохранительных органах и волонтеры, страдала потерей памяти. Бахию искали как полицейские, так и добровольцы.

Сегодня стало известно, что бабушку, наконец, нашли. Об этом сообщили в пресс-службе поисковой организации «Лиза Алерт». С женщиной все в порядке, она вернулась домой. О том, где и как была обнаружена пропавшая, волонтеры не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU