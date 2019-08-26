В Уфе 1 сентября перекроют центральные улицы из-за марафона
Ограничения будут действовать с утра до обеда
Улицы перекроют по маршруту марафона
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В столице Башкирии первого сентября пройдет Уфимский международный марафон. Участие в соревновании подтвердили 3,5 тысяч человек.
Из-за масштабного забега будет ограничено движение транспорта на нескольких центральных улицах: Заки Валиди, Пушкина, Ленина, Достоевского, Карла Маркса (от Пушкина до парка Якутова), Коммунистическая, а также частично Кирова и Революционная. Перекрытие будет действовать с 6:00 до 14:00.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, в первый выходной сентября также будут введены ограничения в связи с проведением фестиваля "Мой любимый город".
ИСТОЧНИК KP.RU