В Уфе 1 сентября перекроют центральные улицы из-за марафона

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-26T12:06:34+03:00

Ограничения будут действовать с утра до обеда

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В столице Башкирии первого сентября пройдет Уфимский международный марафон. Участие в соревновании подтвердили 3,5 тысяч человек.

Из-за масштабного забега будет ограничено движение транспорта на нескольких центральных улицах: Заки Валиди, Пушкина, Ленина, Достоевского, Карла Маркса (от Пушкина до парка Якутова), Коммунистическая, а также частично Кирова и Революционная. Перекрытие будет действовать с 6:00 до 14:00.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в первый выходной сентября также будут введены ограничения в связи с проведением фестиваля "Мой любимый город".

ИСТОЧНИК KP.RU