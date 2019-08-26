День знаний в Башкирии пройдет без алкоголя

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-26T09:37:48+03:00

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На территории Башкирии в грядущий День знаний будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом напомнил председатель Госсобрания Константин Толкачев. Поскольку в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, учебный год начнется на следующий день.

– В этот день будет запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво, – сообщил спикер Курултая. – Эта мера помогает обеспечить общественный порядок.

Парламентарий также сказал, что безалкогольные сабантуи и День молодежи продемонстрировали, что население готово с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, депутаты Госсобрания Башкирии 30 мая 2019 года приняли закон, согласно которому запрет на продажу алкоголя действует в День молодежи и День знаний, а также в дни сабантуев в селах и городах. Помимо этого, было сокращено время продажи спиртного: его можно купить строго с 10:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU