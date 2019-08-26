В Уфе в аэропорту из-за неисправности самолета застряли люди - они уже полдня не могут вылететь в Москву

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-26T09:42:01+03:00

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Сегодня, 26 августа, в 5:50 из уфимского аэропорта должен был вылететь самолет, следующий в Москву, в аэропорт Шереметьево. Однако рейс EO280 перенесли из-за технической неисправности, и сотни уфимцев уже почти шесть часов ждут своего вылета.

Поначалу вылет перенесли на 10:40 по местному времени, пассажиры заняли свои места в том же самом самолете, на котором должны были вылететь утром. Но воздушное судно вновь развернули и вернули в аэропорт. Вероятно, технические проблемы устранить не удалось. Известно, что рейс выполняет компания «Nordwind Аirlines».

- Мы сейчас в аэропорту, нас даже не покормили. Рейс снова перенесли на неопределенное время, - передает читатель «КП» из здания аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU