2019-08-26T09:12:14+03:00
Общество

Пожилого уфимца заставили убрать со двора дома крест с фотографией погибшего сына

Местные жители жаловались в районную администрацию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: кадр сюжета Mashфото: кадр сюжета Mash
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Районная администрация заставили уфимца Владимира Тагаева убрать крест с фотографией сына Александра, который погиб в пожаре 14 лет назад. Мужчина установил памятник на месте трагедии в дань уважения своему ребенку. Однако местным жителям это не понравилось. Они предположили, что сосед мог и вовсе захоронить на участке останки погибшего, и обратились с жалобами к общественниками и администрации.

Местные власти приказали избавиться от памятника. Владимир подчинился и убрал напоминание о своем ребенке. Соседи, наконец, могут не беспокоиться. Были ли во дворе на самом деле захоронены останки Александра, до сих пор неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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