Пожилого уфимца заставили убрать со двора дома крест с фотографией погибшего сына
Районная администрация заставили уфимца Владимира Тагаева убрать крест с фотографией сына Александра, который погиб в пожаре 14 лет назад. Мужчина установил памятник на месте трагедии в дань уважения своему ребенку. Однако местным жителям это не понравилось. Они предположили, что сосед мог и вовсе захоронить на участке останки погибшего, и обратились с жалобами к общественниками и администрации.
Местные власти приказали избавиться от памятника. Владимир подчинился и убрал напоминание о своем ребенке. Соседи, наконец, могут не беспокоиться. Были ли во дворе на самом деле захоронены останки Александра, до сих пор неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU