2019-08-26T08:52:41+03:00
Общество

Борющаяся со смертельной болезнью мать двоих детей из Башкирии готовится к третьему курсу химиотерапии

После изнуряющей процедуры ей вновь предстоит пройти лечение в дорогостоящей московской клинике
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мать двоих детей из села Серафимовский Туймазинского района Лейсан Терюшина продолжает бороться со смертельной болезнью. Как ранее сообщалось, еще зимой ей удалили опухоль, а вместе с ней и желудок. После не совсем удачно прошедшей операции восстановиться не получилось. Впоследствии женщина похудела до 35 килограммов. Тогда родственники нашли ей клинику в Москве, где врачи давали хоть какие-то шансы, и открыли сбор средств на пребывание и лечение в медучреждении.

Супруг Лейсан выставил на продажу трехкомнатную квартиру, чтобы хоть как-то отбить неподъемную сумму. С 11 июля по 6 августа женщина находилась в Москве. С тех пор многое поменялось: больная начала кушать и заниматься физкультурой. Сбор денег был временно приостановлен. 15 августа она прошла очередной курс химиотерапии в городе Октябрьский. В конце месяца – 29 числа – она пойдет уже не третий курс. После изнуряющей процедуры ей вновь предстоит вернуться в московскую клинику.

– Она прошла второй курс химии, конечно, ей тяжело принимать ее, но она наш боец! – рассказала родственница Лейсан. – 29 августа она ляжет на 3 курс химии в городе Октябрьский. А потом поедет в Москву на повторное обследование! И именно поэтому мы открываем сбор.

Лейсан воспитывает двоих детей. Младший в этом году пойдет в первый класс. Главная мечта женщины — повести его туда за руку.

Всю необходимую информацию о том, как помочь Лейсан Терюшиной, можно найти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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