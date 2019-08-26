В Башкирии с трассы в кювет вылетел внедорожник – один человек погиб, двое в больнице
ДТП произошло в Гафурийском районе
фото: ГИБДД по РБ
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Накануне в Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональной ГИБДД. На 18 километре автодороги Красноусольский-Толпарово 57-летний житель Стерлитамака за рулем «Шевроле Нива» при спуске с левым поворотом опрокинулся в кювет.
В результате аварии медики госпитализировали троих человек: автомобилиста, 56-летнюю пассажирку и 31-летнего мужчину. Последний скончался на больничной койке.
За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 16 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU