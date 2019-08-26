В Башкирии с трассы в кювет вылетел внедорожник – один человек погиб, двое в больнице

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-26T07:59:04+03:00

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Накануне в Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональной ГИБДД. На 18 километре автодороги Красноусольский-Толпарово 57-летний житель Стерлитамака за рулем «Шевроле Нива» при спуске с левым поворотом опрокинулся в кювет.

В результате аварии медики госпитализировали троих человек: автомобилиста, 56-летнюю пассажирку и 31-летнего мужчину. Последний скончался на больничной койке.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 16 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU