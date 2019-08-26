Стала известна судьба женщины с потерей памяти, которая ушла из дома в Уфе

СЕГОДНЯ 07:32 2019-08-26T07:32:10+03:00

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Сегодня утром, 26 августа, волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили приятные новости – в столице Башкирии нашли живой 61-летнюю Зифу Ильбакову.

Ранее 24 августа женщина с потерей памяти вышла из дома и не вернулась. Обеспокоенные родственники моментально обратились в полицию и к волонтерам. Ориентировку на пропавшую в соцсетях распространяли активисты поисково-спасательного отряда.

К счастью, поиски завершились благополучно. Где все это время находилась женщина, и при каких обстоятельствах ее нашли, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU