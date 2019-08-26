2019-08-26T07:10:09+03:00
Происшествия

Молодой уфимец на ВАЗе погиб в столкновении с иномаркой

Авария произошла в Затоне
Эльвина АПАРИНА
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Вчера рано утром, 26 августа, в уфимском Затоне произошла авария с погибшим.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, около шести утра на улице Ахметова лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107, которым управлял 24-летний мужчина, и «Skoda Octavia», за рулем которой находился 48-летний уфимец.

Удар был такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла. Водителя зажало в машине, от полученных травм он скончался на месте. Травмы также получил второй водитель, сейчас он находится в больнице.

Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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