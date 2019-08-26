В пяти районах Уфы отключат холодную и горячую воду

СЕГОДНЯ 06:56 2019-08-26T06:56:55+03:00

МУП «Уфаводоканал» запланировал на это время проведение ремонтных работ

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В столице Башкирии в связи с ремонтными работами в пяти районах отключат холодную и горячую воду.

В Калининском районе Уфы воды не будет 26 августа с 11 до 21 часа по адресам: ул. Сельская 8, 8/1, Сельская 8/2, ул. Гвардейская 58/4. 27 августа с 10 до 12 часов, отключение ХВС и ГВС затронет следующие дома: ул. Ферина 6/1,8,8/1,10,10/1,12,13/1, ул. Таджикская 6,8,12, ул. Верещагина 45,47,47а,49,51, ул. Ферина 10/2,15, 9.

В Кировском районе 27 августа с 10 до 18 часов, отключат холодную воду по ул. Ленина 2, 3, а 28 августа с 11 до 20 часов по ул. Левитана 36/5.

28 августа с 10 до 20 часов отключение ХВС и ГВС пройдет по ул. Менделеева 8, 10, ул. Сочинская 15/1, ул. Сочинская 15, ул. Егора Сазонова 2а,4,6, 8,8а,8б, 10,12, 12а,14, 16а,18,1, 1а,5, 7,9, 9а,11, ул. Егора Сазонова 18.

В Октябрьском районе с 11 часов 28 августа до 04:00 часов 29 августа отключат ХВС по ул. Набережная р. Уфы 1/3, 3, 3/1, 3/3

28 августа с 11 до 20 часов, отключение ХВС и ГВС ожидается по ул. Ю. Гагарина 17, 19, ул. Б. Бикбая 24,24/1,24/2,26,28,30, ул. Ю. Гагарина 17/1, ул. Б. Бикбая 30/1, ул. Ю. Гагарина 15, ул. Б. Бикбая 32, 26/1, ул. Ю. Гагарина 21.

В Советском районе с 10:30 29 августа до 03:30 30 августа, отключат ХВС по ул. Пархоменко 101,106/1,108,121, ул. 50-летия Октября 12, бульвар Ибрагимова 86, ул. 50-летия Октября 13/1, ул. 50-летия Октября 13, ул. 50-летия Октября 15, ул.50-летия Октября 19.

ИСТОЧНИК KP.RU