В Башкирии неизвестные раскопали могилу молодой девушки, умершей два года назад
Вопиющий случай произошел на кладбище Мелеуза
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Вопиющий случай произошел на днях на городском кладбище Мелеуза – здесь пытались раскопать могилу 25-летней девушки.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, неизвестные раскопали место, где два года назад была похоронена молодая девушка. Сзаявлением в полицию обратилась мать усопшей.
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. Стражам порядка предстоит установить личности вандалов и подробности инцидента. Виновным придется понести ответственность за осквернение могил.
ИСТОЧНИК KP.RU