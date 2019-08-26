В Башкирии неизвестные раскопали могилу молодой девушки, умершей два года назад

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-26T06:40:23+03:00

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Вопиющий случай произошел на днях на городском кладбище Мелеуза – здесь пытались раскопать могилу 25-летней девушки.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, неизвестные раскопали место, где два года назад была похоронена молодая девушка. Сзаявлением в полицию обратилась мать усопшей.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. Стражам порядка предстоит установить личности вандалов и подробности инцидента. Виновным придется понести ответственность за осквернение могил.

ИСТОЧНИК KP.RU