2019-08-26T06:40:23+03:00
Происшествия

В Башкирии неизвестные раскопали могилу молодой девушки, умершей два года назад

Вопиющий случай произошел на кладбище Мелеуза
Эльвина АПАРИНА
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Вопиющий случай произошел на днях на городском кладбище Мелеуза – здесь пытались раскопать могилу 25-летней девушки.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, неизвестные раскопали место, где два года назад была похоронена молодая девушка. Сзаявлением в полицию обратилась мать усопшей.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. Стражам порядка предстоит установить личности вандалов и подробности инцидента. Виновным придется понести ответственность за осквернение могил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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