В одном из парков Уфы пострадал трехлетний ребенок – его ударило током
В Центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури током ударило маленького ребенка.
Как сообщает управление гражданской защиты по Уфе, 3-летний мальчик гулял вместе с мамой по аллее. В какой-то момент малыш заметил на газоне электрический кабель. Любопытство ребенка взяло вверх, и он ринулся к электропроводу. Когда мальчик взял его в руки, то тут же получил ожог. Как оказалось, неизвестно кем оставленный кабель был под напряжением.
На место происшествия прибыли сотрудники УГЗ и администрации Октябрьского района. Опасную зону оградили лентой, а торчавший из земли провод изъяли. Малыш был доставлен в ближайшую больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Он находится дома вместе с родителями.
Уполномоченным ведомствам предстоит выяснить, кто и по какой причине оставил столь опасный кабель на газоне.
ИСТОЧНИК KP.RU