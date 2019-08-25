В одном из парков Уфы пострадал трехлетний ребенок – его ударило током

СЕГОДНЯ 19:57 2019-08-25T19:57:39+03:00

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В Центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури током ударило маленького ребенка.

Как сообщает управление гражданской защиты по Уфе, 3-летний мальчик гулял вместе с мамой по аллее. В какой-то момент малыш заметил на газоне электрический кабель. Любопытство ребенка взяло вверх, и он ринулся к электропроводу. Когда мальчик взял его в руки, то тут же получил ожог. Как оказалось, неизвестно кем оставленный кабель был под напряжением.

На место происшествия прибыли сотрудники УГЗ и администрации Октябрьского района. Опасную зону оградили лентой, а торчавший из земли провод изъяли. Малыш был доставлен в ближайшую больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Он находится дома вместе с родителями.

Уполномоченным ведомствам предстоит выяснить, кто и по какой причине оставил столь опасный кабель на газоне.

ИСТОЧНИК KP.RU