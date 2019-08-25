2019-08-25T19:31:41+03:00
Общество

На уфимском железнодорожном вокзале стало плохо женщине

Помощь ей оказывали прямо на месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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До приезда медиков помощь женщине оказывали сотрудники вокзала и прохожиеДо приезда медиков помощь женщине оказывали сотрудники вокзала и прохожие
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Сегодня вечером, 25 августа, в здании железнодорожного вокзала в Уфе резко стало плохо женщине. Об этом «КП-Уфа» сообщил очевидец.

Посетительнице вокзала стало не по себе у всех на глазах. Она упала, и неравнодушные прохожие тут же бросились к ней и стали звать на помощь. Подоспели и сотрудники вокзала из центра содействия мобильности. Они поместили пострадавшую на каталку и оказывали первую помощь до приезда медиков.

Женщину увезли в ближайшую больницу. Что именно с ней стряслось, пока неизвестно. По предварительной информации, врачи подоспели вовремя и самого страшного удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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