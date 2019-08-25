В Башкирии неизвестные раскопали могилу девушки, которая умерла два года назад

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-25T19:21:14+03:00

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В Башкирии продолжается череда жутких событий, связанных с раскопкой могил. Так, на городском кладбище Мелеуза неизвестные пытались выкопать тело умершей два года назад 25-летней девушки. С заявлением в полицию обратилась мать покойной.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает ГТРК «Башкортостан». Правоохранители полагают, что могила была раскопана совсем недавно – несколько дней назад. Следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, на прошлой неделе в Уфимском районе вандалы раскопали могилу 60-летнего мужчины. Он умер 10 лет назад. По словам смотрителя кладбища, все произошедшее больше похоже на спланированное преступление. Еще один похожий случай произошел в Баймакском районе. Там вандал и вовсе разбил каменное надгробье могилы, датированной 1827 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU