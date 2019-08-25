2019-08-25T19:11:21+03:00
Общество

«Никогда не думала, что подобное может случиться с нами»: парень из Уфы сломал позвоночник, нырнув в бассейн

Молодой человек не чувствует ничего ниже груди
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девушка Павла открыла сбор средств на его реабилитациюДевушка Павла открыла сбор средств на его реабилитацию
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10 августа стал роковым днем для 28-летнего Павла Сухарева. Парень проводил время в свой выходной на базе отдыха «Ковчег» села Охлебинино. Вечером он решил сходить в бассейн, и в общем-то ничего не предвещало беды. Но когда уфимец нырнул в воду, случилось страшное – он серьезно повредил позвоночник. Глубина бассейна составляла около полутора метров.

Павла в экстренном порядке доставили в нейрохирургическое отделение уфимской больницы. Врачам он сказал, что не чувствует ничего ниже груди. Обследовав молодого человека, медики диагностировали ему оскольчатый перелом шестого шейного позвонка с повреждением спинного мозга. Ему в срочном порядке провели операцию по удалению осколков и установили имплантат.

фото: instagram.com

фото: instagram.com

Состояние парня постепенно стабилизируется, но ему необходима долгая реабилитация. Врачи посоветовали проходить её не в столице Башкирии, а в Москве. Чтобы поставить Павла на ноги, требуются довольно большие деньги. Его девушка Регина на своей странице в Instagram попросила помощи у неравнодушных людей.

– Никогда не думала, что подобное может случиться с нами, и всегда была уверена что беда обходит нас стороной, но случилось то, что вынуждает меня обратиться к вам за помощью, – написала девушка.

Пока ей удалось собрать деньги только на один месяц реабилитации, при этом всего требуется около трех. Если вы хотите помочь Павлу вернуться к нормальной жизни, то всю необходимую информацию можно найти на странице Регины в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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