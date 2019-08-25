Дожди и ветер: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в начале недели

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-25T17:57:01+03:00

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Период теплой погоды в Башкирии заканчивается. Уже сегодня, 25 августа, в республике наблюдаются дожди и ливни. В последующие дни, согласно прогнозам синоптиков, тенденция сохранится.

Завтра, 26 августа, местами пройдет кратковременный дождь, днем по северо-востоку до умеренного. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет западным, северо-западным с порывами до сильного. Ночью температура воздуха не поднимется выше +14 градусов. Днем столбик термометра покажет +14, +19. Только на юге будет относительно тепло – +24.

На следующий день ожидаются осадки, в северных районах до умеренных. Ветер северо-западного направления днем станет порывистым. Ночью температура может резко упасть до +2 градусов. Днем сохранятся все те же +14, +19.

Особенно суровой будет среда 25 августа. Пройдут дожди, локально зарядят ливни и грозы. Ветер сменит направление на восточное с возможными порывами до сильного. Ночью +5,+10 градусов, а днем +14, +19 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU