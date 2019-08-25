В Уфе пройдет ярмарка вакансий для жителей предпенсионного и пенсионного возраста
Посетителям предложат множество вакансий и проведут консультации
Посетители смогут ознакомиться с внушительным списком вакансийФото: Олег ЗОЛОТО
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На грядущей неделе в Уфе состоится ярмарка вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На ярмарке посетителям представят множество вакансий: охранник, дворник, курьер, кондуктор, повар, уборщик, сантехник, электрик и другие. На мероприятии также будет оказываться весь спектр услуг в сфере занятости, в числе которых компьютерная диагностика и консультации по профориентации, профессиональному обучению, а также правовым вопросам.
Ярмарка состоится 29 августа по адресу бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 утра до 12 дня.
ИСТОЧНИК KP.RU