2019-08-25T16:40:40+03:00
Общество

В Уфе пройдет ярмарка вакансий для жителей предпенсионного и пенсионного возраста

Посетителям предложат множество вакансий и проведут консультации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Посетители смогут ознакомиться с внушительным списком вакансийПосетители смогут ознакомиться с внушительным списком вакансийФото: Олег ЗОЛОТО
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На грядущей неделе в Уфе состоится ярмарка вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На ярмарке посетителям представят множество вакансий: охранник, дворник, курьер, кондуктор, повар, уборщик, сантехник, электрик и другие. На мероприятии также будет оказываться весь спектр услуг в сфере занятости, в числе которых компьютерная диагностика и консультации по профориентации, профессиональному обучению, а также правовым вопросам.

Ярмарка состоится 29 августа по адресу бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 утра до 12 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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