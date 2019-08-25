В опрокинувшемся в кювет внедорожнике пострадала 23-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-25T15:51:29+03:00

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В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали о двух дорожно-транспортных происшествиях за один день, на которые пришлось выезжать спасателем. В обоих случая водители не справились с управлением.

Первая авария произошла в Белорецком районе. Водитель на «Ниве» вылетел в кювет, где машина опрокинулась. В результате инцидент пострадала 23-летняя девушка. Второе ДТП имело место в городе Сибай. 22-летний водитель за рулем «Nissan Laurel» въехал в опору линии электропередач. Молодой автомобилист был экстренно доставлен в больницу.

В аварийном ведомстве отметили, что спасателям приходилось стабилизировать автомобили и вызволять пострадавших, что передать их медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU