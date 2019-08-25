Жительница Уфы отдала мошеннице все свое золото, чтобы снять порчу

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-25T15:07:46+03:00

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Уфимка стала жертвой мошенницы. Гадалка забрала у женщины золото под предлогом таинственного обряда.

С заявлением в полицию обратилась 47-летняя жительница Советского района. Она рассказала, что на улице к ней подошла незнакомка и сообщила о том, что на горожанку наложена порча. Разумеется, злоумышленница предложила свою помощь. Она провела с уфимкой некий таинственный обряд с использованием скрепки, куриного яйца и полотенца.

За свои действия гадалка потребовала деньги. Никаких средств при себе у женщины не было, и тогда мошенница попросила дать ей золотые серьги и кольцо. Она завернула драгоценности в платок и сказала потерпевшей прийти к ней домой через несколько дней, а про саму встречу ни в коем случае никому не рассказывать. После беседы злоумышленница ушла восвояси. Через оговоренный срок уфимка пыталась встретиться с ней, но безуспешно.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества и объявили гадалку в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU